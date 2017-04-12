Борг споживачів Києва за електроенергію наблизився до 1 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Борг столичних споживачів перед ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" за використану електричну енергію станом на 1 квітня 2017 р. склав 939,6 млн грн. Протягом березня він збільшився на 13,5 млн грн. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу "Київенерго".
"У березні найбільший приріст заборгованості за електроенергію продемонстрували підприємства життєзабезпечення міста комунальної форми власності, населення та державний бюджет – з компенсації пільг та субсидій. Сумарно заборгованість цих споживачів збільшилась на 74,1 млн грн до 816,5 млн грн", - йдеться у повідомленні.
Так, підприємства життєзабезпечення міста комунальної форми власності за підсумками березня наростили борги за електроенергію на 9,3 млн грн до 370,8 млн грн. Найбільший боржник ПАТ "АК "Київводоканал" збільшив суму боргу до 144,7 млн грн з 121,4 млн грн.
Заборгованість за спожиту електричну енергію КП "Київський метрополітен" на 1 квітня 2017 року сягнула 35,7 млн грн. Метрополітен прострочив термін сплати за спожиту електроенергію за березень. Подальші розрахунки підприємства з енергокомпанією під загрозою – рахунки метрополітену заарештовані Державною виконавчою службою.
Населення м. Києва протягом березня 2017 року збільшило заборгованість за спожиту електричну енергію на 26,8 млн грн – до 347,5 млн грн. Зростання заборгованості зафіксоване по всіх районах столиці.
Найбільшими боржниками за електроенергію лишаються споживачі Дарницького, Солом'янського та Деснянського районів. Їхня заборгованість на 1 квітня 2017 року становила 51,7 млн грн, 38,8 млн грн та 38,6 млн грн відповідно.
Як повідомляв УНН 4 квітня, Київрада збирається продовжити договір з "Київенерго" на чотири місяці.