Долг потребителей Киева за электроэнергию приблизился к 1 млрд грн

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 41740 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 102671 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 157280 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 116813 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116737 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112709 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104387 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107102 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103597 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 153825 просмотра

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Долг потребителей Киева за электроэнергию приблизился к 1 млрд грн

Долг потребителей Киева за электроэнергию приблизился к 1 млрд грн

Киев  •  УНН

 • 13620 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Долг столичных потребителей перед ОАО "Киевэнерго" за использованную электрическую энергию по состоянию на 1 апреля 2017 составил 939,6 млн грн. В марте он увеличился на 13,5 млн грн. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу "Киевэнерго".

"В марте наибольший прирост задолженности за электроэнергию продемонстрировали предприятия жизнеобеспечения города коммунальной формы собственности, население и государственный бюджет - по компенсации льгот и субсидий. Суммарно задолженность этих потребителей увеличилась на 74,1 млн грн до 816,5 млн грн", - говорится в сообщении .

Так, предприятия жизнеобеспечения города коммунальной формы собственности по итогам марта нарастили долги за электроэнергию на 9,3 млн грн до 370,8 млн грн. Крупнейший должник ОАО "АК" Киевводоканал "увеличил сумму долга до 144, 7 млн грн с 121,4 млн грн.

Задолженность за потребленную электрическую энергию КП "Киевский метрополитен" на 1 апреля 2017 составила 35,7 млн грн. Метрополитен просрочил срок оплаты за потребленную электроэнергию в марте. Дальнейшие расчеты предприятия с энергокомпанией под угрозой - счета метрополитена арестованы Государственной исполнительной службой.

Населения г.Киева в течение марта 2017 года увеличило задолженность за потребленную электрическую энергию на 26,8 млн грн - до 347,5 млнгрн. Рост задолженности зафиксирован по всем районам столицы.

Крупнейшими должниками за электроэнергию остаются потребители Дарницкого, Соломенского и Деснянского районов. Их задолженность на 1 апреля 2017 составляла 51,7 млн грн, 38,8 млн грн и 38,6 млн грн соответственно.

Как сообщал УНН 4 апреля, Киевсовет собирается продлить договор с "Киевэнерго" на четыре месяца.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Киев

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