Долг потребителей Киева за электроэнергию приблизился к 1 млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Долг столичных потребителей перед ОАО "Киевэнерго" за использованную электрическую энергию по состоянию на 1 апреля 2017 составил 939,6 млн грн. В марте он увеличился на 13,5 млн грн. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу "Киевэнерго".
"В марте наибольший прирост задолженности за электроэнергию продемонстрировали предприятия жизнеобеспечения города коммунальной формы собственности, население и государственный бюджет - по компенсации льгот и субсидий. Суммарно задолженность этих потребителей увеличилась на 74,1 млн грн до 816,5 млн грн", - говорится в сообщении .
Так, предприятия жизнеобеспечения города коммунальной формы собственности по итогам марта нарастили долги за электроэнергию на 9,3 млн грн до 370,8 млн грн. Крупнейший должник ОАО "АК" Киевводоканал "увеличил сумму долга до 144, 7 млн грн с 121,4 млн грн.
Задолженность за потребленную электрическую энергию КП "Киевский метрополитен" на 1 апреля 2017 составила 35,7 млн грн. Метрополитен просрочил срок оплаты за потребленную электроэнергию в марте. Дальнейшие расчеты предприятия с энергокомпанией под угрозой - счета метрополитена арестованы Государственной исполнительной службой.
Населения г.Киева в течение марта 2017 года увеличило задолженность за потребленную электрическую энергию на 26,8 млн грн - до 347,5 млнгрн. Рост задолженности зафиксирован по всем районам столицы.
Крупнейшими должниками за электроэнергию остаются потребители Дарницкого, Соломенского и Деснянского районов. Их задолженность на 1 апреля 2017 составляла 51,7 млн грн, 38,8 млн грн и 38,6 млн грн соответственно.
Как сообщал УНН 4 апреля, Киевсовет собирается продлить договор с "Киевэнерго" на четыре месяца.