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Борг Києва за тепло і гарячу воду становить 3,9 млрд грн - Київенерго

Борг Києва за тепло і гарячу воду становить 3,9 млрд грн - Київенерго

Київ • УНН

 • 12451 перегляди

КИЇВ. 11 грудня. УНН. Заборгованість киян за тепло і гарячу воду становить 3,9 млрд гривень. Про це на брифінгу повідомив директор СВП Київенерго "Київська енергопостачальна компанія" Андрій Таляр, передає кореспондент УНН.

"Станом на 1 грудня борг киян за тепло і гарячу воду становить 3,9 млрд гривень", - повідомив Таляр.

Так, за його словами, борг населення становить 2,87 млрд гривень, ЖЕО та ОСББ - 740 млн гривень.

Нагадаємо, станом на 5 грудня сумарна прострочена заборгованість підприємств ТКЕ, ТЕЦ та прямих промислових споживачів перед НАК "Нафтогаз України" становила 26,7 млрд грн.

Українські Національні Новини

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