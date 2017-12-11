Борг Києва за тепло і гарячу воду становить 3,9 млрд грн - Київенерго
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Заборгованість киян за тепло і гарячу воду становить 3,9 млрд гривень. Про це на брифінгу повідомив директор СВП Київенерго "Київська енергопостачальна компанія" Андрій Таляр, передає кореспондент УНН.
"Станом на 1 грудня борг киян за тепло і гарячу воду становить 3,9 млрд гривень", - повідомив Таляр.
Так, за його словами, борг населення становить 2,87 млрд гривень, ЖЕО та ОСББ - 740 млн гривень.
Нагадаємо, станом на 5 грудня сумарна прострочена заборгованість підприємств ТКЕ, ТЕЦ та прямих промислових споживачів перед НАК "Нафтогаз України" становила 26,7 млрд грн.