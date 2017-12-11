Долг Киева за тепло и горячую воду составляет 3,9 млрд грн - Киевэнерго

"По состоянию на 1 декабря долг киевлян за тепло и горячую воду составляет 3,9 млрд гривен", - сообщил Таляр.

В частности, по его словам, долг населения составляет 2,87 млрд гривен, ЖЭО и ОСМД - 740 млн гривен.

Напомним, по состоянию на 5 декабря суммарная просроченная задолженность предприятий ТКЭ, ТЭЦ и прямых промышленных потребителей перед НАК "Нафтогаз Украины" составила 26,7 млрд грн.