Бондаренко зазнала поразки у матчі тенісного турніру в Катарі
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Українська тенісистка Катерина Бондаренко не змогла вийти до другого раунду основної сітки престижного турніру WTA Premier 5 “Qatar Total Open” в Досі (Катар), з призовим фондом приблизно 3,2 млн. дол, повідомляє УНН з посиланням на Тенісний портал України.
У стартовому матчі основної сітки киянка за 1 годину 51 хвилину поступилася 29-й ракетці світу іспанській тенісистці Карлі Суарес-Наварро — 6:3, 3:6, 3:6.
У вирішальній партії українка вела з рахунком 3:1, але потім програла поспіль 5 геймів.
Примітно, що перше коло раніше також не подолала друга ракетка України Леся Цуренко, яка поступилася румунці Бузарнеску (5:7, 4:6).
Відзначимо, що наша співвітчизниця продовжить виступ у Досі в парній сітці і зіграє в дуеті з Олександрою Круніч (Сербія) проти українсько-австралійської пари Надія Кіченок/Анастасія Родіонова.
Нагадаємо, що киянка починала цьогорічні змагання з кваліфікації, де виграла два поєдинки.