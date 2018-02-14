Бондаренко потерпела поражение в матче теннисного турнира в Катаре
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Украинская теннисистка Екатерина Бондаренко не смогла выйти во второй раунд основной сетки престижного турнира WTA Premier 5 “Qatar Total Open” в Дохе (Катар), с призовым фондом около 3,2 млн. долл., cообщает УНН со ссылкой на Теннисный портал Украины.
В стартовом матче основной сетки киевлянка за 1:00 51 минуту уступила 29-й ракетке мира испанской теннисистке Карле Суарес-Наварро - 6:3, 3:6, 3:6.
В решающей партии украинка вела со счетом 3:1, но затем проиграла подряд 5 геймов.
Примечательно, что первый круг раньше также не преодолела вторая ракетка Украины Леся Цуренко, которая уступила румынке Бузарнеску (5:7, 4:6).
Отметим, что наша соотечественница продолжит выступление в Дохе в парной сетке и сыграет в дуэте с Александрой Крунич (Сербия) против украинского-австралийской пары Надежда Киченок/Анастасия Родионова.
Напомним, что киевлянка начинала в этом году соревнования по квалификации, где выиграла два поединка.