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Бомбу часів Другої світової війни виявили біля центрального вокзалу в Берліні

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 квітня. УНН. На будівельному майданчику недалеко від центрального вокзалу в Берліні виявили авіабомбу часів Другої світової війни, повідомляє УНН з посиланням на Tagesspiegel.

Бомбу часів Другої світової війни виявили біля центрального вокзалу в Берліні

Правоохоронці повідомили виданню, що бомбу знайшли на пішохідній вулиці в 800 м від вокзалу. Прибулі на місце сапери з’ясували, що снаряд з детонатором важить близько 1,5 тонн. За даними газети Berliner-Zeitung, бомба має маркування Люфтваффе — військово-повітряних сил Третього Райху.

Як повідомили у поліції, снаряд планують знешкодити до 20 квітня. На час проведення інженерних робіт крім вокзалу можуть евакуювати одну з найбільших столичних клінік Charite. Крім того, операція зі знешкодження бомби може торкнутися роботи берлінського аеропорту Тегель.

Нагадаємо, у травні 2017 року близько 50 тисяч людей евакуювали у німецькому Ганновері для того, щоб спеціалісти знешкодили та вивезли п’ять бомб часів Другої світової війни.

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