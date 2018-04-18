Бомбу времён Второй мировой войны обнаружили возле центрального вокзала в Берлине

Правоохранители сообщили изданию, что бомбу нашли на пешеходной улице в 800 м от вокзала. Прибывшие на место саперы выяснили, что снаряд с детонатором весит около 1,5 тонн. По данным газеты Berliner-Zeitung, бомба имеет маркировку Люфтваффе — военно-воздушных сил Третьего Рейха.

Как сообщили в полиции, снаряд планируют обезвредить до 20 апреля. На время проведения инженерных работ кроме вокзала могут эвакуировать одну из крупнейших столичных клиник Charite. Кроме того, операция по обезвреживанию бомбы может коснуться работы берлинского аэропорта Тегель.

Напомним, в мае 2017 году около 50 тыс. человек эвакуировали в немецком Ганновере для того, чтобы специалисты обезвредили и вывезли пять бомб времен Второй мировой войны.