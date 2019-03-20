Бомбардир збірної Естонії став гандболістом запорізького ГК "Мотор"
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Позицію правого напівсереднього запорізької команди "Мотор" покликаний посилити досвідчений естонський гандболіст Денер Яанімаа, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу гандбольного клубу із Запоріжжя.
Екс-гравець німецьких "Кіля", "Гамбурга", "Мельзунгена" підписав контракт з "Мотором" на два роки.
Нинішній сезон уродженець Таллінна проводив у складі клубу другої німецької Бундесліги "ТУС Н-Люббеке" і є найкращим його снайпером. На рахунку естонського бомбардира 110 голів в 26 матчах чемпіонату, все закинуті з гри. Мети досягли 59 відсотків кидків Яанімаа.
Окрім того, Яанімаі вже доводилося забивати в Лізі чемпіонів. Виступаючи за "Кіль", він закинув 12 м'ячів в сезоні ЛЧ 2015/2016.
Зазначимо, що у складі естонської національної команди він відіграв в обох матчах стартових турів відбору на ЧЄ-2020 року, закинувши в них по 3 м'ячі. Лідером атак збірної Денер був у відборі на ЧС-2019, записавши на свій рахунок 15 влучних кидків в трьох іграх.
Нагадаємо, що "Мотор" вперше в історії пробився до 1/8 Ліги чемпіонів.