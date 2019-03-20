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Бомбардир сборной Эстонии стал гандболистом запорожского ГК "Мотор"

Киев • УНН

 • 8699 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Позицию правого полусреднего запорожской команды "Мотор" призван усилить опытный эстонский гандболист Денер Яанимаа, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу гандбольного клуба из Запорожья.

Бомбардир сборной Эстонии стал гандболистом запорожского ГК "Мотор"

Экс-игрок немецких "Киля", "Гамбурга", "Мельзунген" подписал контракт с "Мотором" на два года.

Нынешний сезон уроженец Таллина проводил в составе клуба второй немецкой Бундеслиги "ТУС Н-Люббеке" и является лучшим его снайпером. На счету эстонского бомбардира 110 голов в 26 матчах чемпионата, все заброшенные из игры. Цели достигли 59 процентов бросков Яанимаа.

Кроме того, Яанимаи уже приходилось забивать в Лиге чемпионов. Выступая за "Киль", он забросил 12 мячей в сезоне ЛЧ 2015/2016.

Отметим, что в составе эстонской национальной команды он сыграл в обоих матчах стартовых туров отбора на ЧЕ-2020 года, забросив в них по 3 мяча. Лидером атак сборной Денер был в отборе на ЧМ-2019, записав на свой счет 15 точных бросков в трех играх.

Напомним, что "Мотор" впервые в истории пробился в 1/8 Лиги чемпионов.

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