Болгарський фахівець покинув пост наставника ФК "Чорноморець"
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. Головний тренер одеського “Чорноморця” Ангел Червенков звернувся до керівництва клубу з проханням про відставку, яка була задоволена. Про це свідчать дані клубного сайту “Чорноморець”, передає УНН.
Контракт між болгарським тренером і ФК “Чорноморець” розірвано за обопільною згодою сторін.
Червенков працював в “Чорноморці” з 13-го червня 2018 року. У цьому сезоні “моряки” під орудою болгарина провели дев’ять матчів у Першій лізі і набрали 10 очок — 11 місце в таблиці.
Зазначимо, що тимчасово виконуючим обов’язки головного тренера"Чорноморця" призначений Віталій Старовик.
Нагадаємо, що Червенков є двократним чемпіоном Болгарії.