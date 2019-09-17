Болгарский специалист покинул пост наставника ФК "Черноморец"
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. Главный тренер одесского "Черноморца" Ангел Червенков обратился к руководству клуба с просьбой об отставке, которая была удовлетворена. Об этом свидетельствуют данные клубного сайта "Черноморец", передает УНН.
Контракт между болгарским тренером и ФК “Черноморец” расторгнут по обоюдному согласию сторон.
Червенков работал в “Черноморце” с 13 июня 2018 года. В этом сезоне “моряки” под руководством болгарина провели девять матчей в Первой лиге и набрали 10 очков — 11 место в таблице.
Отметим, что временно исполняющим обязанности главного тренера “Черноморца” назначен Виталий Старовик.
Напомним, что Червенков является двукратным чемпионом Болгарии.