Болгарский специалист покинул пост наставника ФК "Черноморец"

Контракт между болгарским тренером и ФК “Черноморец” расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Червенков работал в “Черноморце” с 13 июня 2018 года. В этом сезоне “моряки” под руководством болгарина провели девять матчей в Первой лиге и набрали 10 очков — 11 место в таблице.

Отметим, что временно исполняющим обязанности главного тренера “Черноморца” назначен Виталий Старовик.

Напомним, что Червенков является двукратным чемпионом Болгарии.