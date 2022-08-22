Болгарія заявила про "неминучість" переговорів щодо відновлення постачання російського газу
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Тимчасовий міністр енергетики Болгарії заявив, що балканська країна обговорюватиме відновлення поставок газу з російським «Газпромом», які були припинені у квітні. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
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Міністр не сказав, коли почнуться переговори з російською компанією, але зауважив, що вони будуть потрібні для забезпечення більш дешевого газу для країни.
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"Враховуючи вимоги бізнесу і профспілок, насправді переговори з "Газпромом" про відновлення поставок неминучі", - сказав Христов журналістам.
Болгарія задовольняла понад 90% своїх потреб у газі шляхом поставок з Росії до квітня, коли «Газпром» припинив поставки до Болгарії через відмову попереднього уряду платити в рублях.
Її довгостроковий контракт з "Газпромом" закінчується в кінці 2022 року.
Нагадаємо
Вартість газу в Європі перевищила позначку 3000 доларів за тисячу кубометрів.