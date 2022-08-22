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Болгарія заявила про "неминучість" переговорів щодо відновлення постачання російського газу

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 серпня. УНН. Тимчасовий міністр енергетики Болгарії заявив, що балканська країна обговорюватиме відновлення поставок газу з російським «Газпромом», які були припинені у квітні. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Болгарія заявила про "неминучість" переговорів щодо відновлення постачання російського газу

Деталі

Міністр не сказав, коли почнуться переговори з російською компанією, але зауважив, що вони будуть потрібні для забезпечення більш дешевого газу для країни.

Цитата

"Враховуючи вимоги бізнесу і профспілок, насправді переговори з "Газпромом" про відновлення поставок неминучі", - сказав Христов журналістам.

Болгарія задовольняла понад 90% своїх потреб у газі шляхом поставок з Росії до квітня, коли «Газпром» припинив поставки до Болгарії через відмову попереднього уряду платити в рублях.

Її довгостроковий контракт з "Газпромом" закінчується в кінці 2022 року.

Нагадаємо

Вартість газу в Європі перевищила позначку 3000 доларів за тисячу кубометрів.

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