Болгария заявила о "неизбежности" переговоров по возобновлению поставок российского газа
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Временный министр энергетики Болгарии заявил, что балканская страна будет обсуждать возобновление поставок газа с российским «Газпромом», которые были приостановлены в апреле. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
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Министр не сказал, когда начнутся переговоры с российской компанией, но заметил, что они потребуются для обеспечения более дешевого газа для страны.
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"Учитывая требования бизнеса и профсоюзов, на самом деле переговоры с "Газпромом" о возобновлении поставок неизбежны", - сказал Христов журналистам.
Болгария удовлетворяла более 90% своих потребностей в газе путем поставок из России до апреля, когда «Газпром» прекратил поставки в Болгарию из-за отказа предыдущего правительства платить в рублях.
Ее долгосрочный контракт с "Газпромом" истекает в конце 2022 года.
Напомним
Стоимость газа в Европе превысила отметку 3000 долларов за тысячу кубометров.