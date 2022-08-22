Болгария заявила о "неизбежности" переговоров по возобновлению поставок российского газа

Детали

Министр не сказал, когда начнутся переговоры с российской компанией, но заметил, что они потребуются для обеспечения более дешевого газа для страны.

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"Учитывая требования бизнеса и профсоюзов, на самом деле переговоры с "Газпромом" о возобновлении поставок неизбежны", - сказал Христов журналистам.

Болгария удовлетворяла более 90% своих потребностей в газе путем поставок из России до апреля, когда «Газпром» прекратил поставки в Болгарию из-за отказа предыдущего правительства платить в рублях.

Ее долгосрочный контракт с "Газпромом" истекает в конце 2022 года.

Напомним

Стоимость газа в Европе превысила отметку 3000 долларов за тысячу кубометров.