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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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Болгарія за крок до четвертих виборів за останні 18 місяців

Болгарія за крок до четвертих виборів за останні 18 місяців

Київ • УНН

 • 155732 перегляди

КИЇВ. 27 липня. УНН. Болгарія готується до дострокових виборів після того, як остання спроба сформувати уряд зазнала невдачі, що посилило політичну кризу після розпаду реформістської коаліції у червні. Про це УНН пише з посиланням на АР.

Деталі

Дві найбільші партії — ліберальна НП прем'єр-міністра Кирила Пєткова, що пішов у відставку, і консервативна ГЕРБ триразового колишнього прем'єра Бойка Борисова — вже двічі не змогли отримати правлячу більшість у 240-місцевому парламенті.

Потім президент Румен Радєв доручив соціалістам зробити останню відчайдушну спробу зібрати воєдино правлячу коаліцію і уникнути четвертих загальних виборів з квітня 2021 року.

Але у середу їм не вдалося переконати законодавців проголосувати за запропоновану шестимісячну програму формування нового коаліційного уряду.

"У цій ситуації завтра ми повернемо мандат президенту Радєву невиконаним", - заявив журналістам голова депутатської групи соціалістів Георгій Свіленський.

Потім очікується, що Радєв розпустить парламент, призначить тимчасову адміністрацію та призначить нові вибори протягом двох місяців, швидше за все, на початку жовтня.

Проте аналітики передбачають, що новий підвішений парламент не полегшить формування уряду.

Додамо

Політична нестабільність, що відновилася, ризикує посилити економічну кризу в Болгарії через інфляцію, яка досягла найвищого за 24 роки рівня та невизначеність із поставками природного газу після того, як росія перекрила крани.

Відсутність функціонуючого законодавчого органу також поставить під загрозу доступ країни до 5,7 мільярда євро (5,8 мільярда доларів) у фондах відновлення та стійкості ЄС, а також плани Болгарії приєднатися до Єврозони у 2024 році.

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