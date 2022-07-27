Болгария в шаге от четвертых выборов за последние 18 месяцев
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. Болгария готовится к досрочным выборам после того, как последняя попытка сформировать правительство потерпела неудачу, что усугубило политический кризис после распада реформистской коалиции в июне. Об этом УНН пишет со ссылкой на АР.
Детали
Две крупнейшие партии — либеральная НП премьер-министра Кирилла Петкова, что ушел в отставку и консервативная ГЭРБ трехкратного бывшего премьера Бойко Борисова — уже дважды не смогли получить правящее большинство в 240-местном парламенте.
Затем президент Румен Радев поручил социалистам предпринять последнюю отчаянную попытку собрать воедино правящую коалицию и избежать четвертых всеобщих выборов с апреля 2021 года.
Но в среду им не удалось убедить законодателей проголосовать за предложенную шестимесячную программу формирования нового коалиционного правительства.
"В этой ситуации завтра мы вернем мандат президенту Радеву невыполненным", - заявил журналистам глава депутатской группы социалистов Георгий Свиленский.
Затем ожидается, что Радев распустит парламент, назначит временную администрацию и назначит новые выборы в течение двух месяцев, скорее всего, в начале октября.
Однако аналитики предполагают, что новый подвешенный парламент не облегчит формирование правительства.
Добавим
Возобновившаяся политическая нестабильность рискует усугубить экономический кризис в Болгарии из-за инфляции, достигшей наивысшего за 24 года уровня и неопределенности с поставками природного газа после того, как россия перекрыла краны.
Отсутствие функционирующего законодательного органа также поставит под угрозу доступ страны к 5,7 млрд евро (5,8 млрд долларов) в фондах восстановления и устойчивости ЕС, а также планы Болгарии присоединиться к Еврозоне в 2024 году.