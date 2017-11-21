Болгарин Дімітров став переможцем Підсумкового турніру АТР

Доля матчу вирішувалася в трьохсетовому протистоянні і за 2 години та 32 хвилини переможцем з неї вийшов Дімітров – 7:5, 4:6, 6:3.

У тріумфатора виявилося 5 ейсів, 6 подвійних помилок, 20 активно виграних м'ячів при 27 невимушених помилках. У бельгійця 10 подач навиліт, 5 подвійних, 36 активно виграних м'ячів та 38 невимушених помилок.

Відзначимо, що у фіналі Підсумкового турніру АТР вперше за його 47-річну історію зіграли два гравця, які ніколи не доходили до фіналу турнірів Великого шолома.

Додамо також, болгарин став першим з 1998 року дебютантом, який виграв Підсумковий турнір ATP.