Болгарин Димитров стал победителем итогового турнира АТР

Судьба матча решалась в трехсетовом противостоянии и за 2:00 и 32 минуты победителем из нее вышел Димитров - 7: 5, 4: 6, 6: 3.

В триумфатора оказалось 5 эйсов, 6 двойных ошибок, 20 активно выигранных мячей при 27 невынужденных ошибках. В бельгийца 10 подач навылет, 5 двойных, 36 активно выигранных мячей и 38 невынужденных ошибок.

Отметим, что в финале Итогового турнира АТР впервые за его 47-летнюю историю сыграли два игрока, которые никогда не доходили до финала турниров Большого шлема.

Добавим также, болгарин стал первым с 1998 года дебютантом, который выиграл Итоговый турнир ATP.