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Боксував з травмою: Ломаченко переніс операцію після бою з Лопесом

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Колишній чемпіон світу в легкій вазі Василь Ломаченко (14-2, 10 КО) переніс операцію після втрати поясів після поразки у поєдинку із Теофімо Лопесом (16-0, 12 КО), передає УНН з посиланням на "Yahoo Sports".

Лікар українця Ніл ЕльАтратче повідомив, що українець мав проблеми з плечем ще до бою, а після його — переніс операцію.

“Коли він приїхав з України на останні етапи підготовки до бою, він мав проблеми з плечем. Виявилося, що він сильно забив ротаторну манжету і відколов шматок хряща, але ми про це не підозрювали. Ми знали, що він сильно пошкодив обертальну манжету і сильно пошкодив кістку в місці прикріплення обертальної манжети до плеча. Це сталося приблизно за шість тижнів до бою, і ми доставили його туди, де йому було досить комфортно тренуватися. Він сказав, що може нормально тренуватися, але продовжував відчувати дискомфорт під час бою”, — розповів доктор.

Натомість промоутер українця і голова “Top Rank” Боб Арум сказав, що він поняття не мав про те, що Ломаченко страждав або травмувався до бою. Він сказав, що зустрічався з ним перед боєм, і тоді Ломаченко ніколи про це не згадував.

Варто відзначити, що Ломаченко вже проводили операцію на плечі викликану травмою після бою в 2018 році із Хорхе Лінаресом.

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