Боксери Усик та Уізерспун провели відкрите тренування в Чикаго
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Український боксер Олександр Усик та його суперник американець Чазза Уізерспун провели відкритті тренування в Чикаго, повідомляє УНН з посиланням на K2 Promotion.
Першим на ринг, який був створений на одному із майданчиків біля торгового центра, вийшов 38-річний американець. Уізерспун провів серію ударів, а також попрацював на скакалці.
В свою чергу Усик був одягнений в спортивний костюм та шапку в якій провів тренування. Боксер також влаштував демонстрацію ударів по повітрю та маленькими м'ячиками, які були прилаштовані до головного убору.
Нагадаємо, що через вживання допінгу нідерландця Тайрона Спонга було замінено на Уізерспуна. Бій пройде на "Вітраст Арені" в ніч з 12 на 13 жовтня.