Боксеры Усик и Уизерспун провели открытую тренировку в Чикаго

Первым на ринг, который был создан на одном из площадок возле торгового центра, вышел 38-летний американец. Уизерспун провел серию ударов, а также поработал на скакалке.

В свою очередь Усик был одет в спортивный костюм и шапку в которой провел тренировку. Боксер также устроил демонстрацию ударов по воздуху и маленькими мячиками, которые были прикреплены к головному убору.

Напомним, что из-за употребления допинга нидерландца Тайрона Спонга заменили на Уизерспун. Бой пройдет на "Витраст Арене" в ночь с 12 на 13 октября.