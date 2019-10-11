Боксеры Усик и Уизерспун провели открытую тренировку в Чикаго
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. Украинский боксер Александр Усик и его соперник американец Чазз Уизерспун провели открытии тренировки в Чикаго, сообщает УНН со ссылкой на K2 Promotion.
Первым на ринг, который был создан на одном из площадок возле торгового центра, вышел 38-летний американец. Уизерспун провел серию ударов, а также поработал на скакалке.
В свою очередь Усик был одет в спортивный костюм и шапку в которой провел тренировку. Боксер также устроил демонстрацию ударов по воздуху и маленькими мячиками, которые были прикреплены к головному убору.
Напомним, что из-за употребления допинга нидерландца Тайрона Спонга заменили на Уизерспун. Бой пройдет на "Витраст Арене" в ночь с 12 на 13 октября.