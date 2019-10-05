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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
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Боксери Дерев'янченко та Головкін провели процедуру зважування

Київ • УНН

 • 9152 перегляди

КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Відбулася процедура офіційного передматчевого зважування українця Сергія Дерев'янченка (13-1, 10 KO) і казаха Геннадія Головкіна (39-1-1, 35 KO), повідомляє УНН з посиланням на Twitter Boxing For All.

Боксери Дерев'янченко та Головкін провели процедуру зважування

Казахський екс-чемпіон переважив нашого співвітчизника. Вага Головкіна склала 159,2 фунти (72,2 кг), Дерев'янченка - 159 фунтів (72,1 кг).

Примітно, що у бою між 37-річним казахом та 33-річним українцем будуть розіграні два вакантні пояси в середній вазі – IBF, IBO.

Нагадаємо, що сам бій пройде 6 жовтня в Нью-Йорку на арені Madison Square Garden.

Українські Національні Новини

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