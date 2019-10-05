Боксери Дерев'янченко та Головкін провели процедуру зважування
Київ • УНН
КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Відбулася процедура офіційного передматчевого зважування українця Сергія Дерев'янченка (13-1, 10 KO) і казаха Геннадія Головкіна (39-1-1, 35 KO), повідомляє УНН з посиланням на Twitter Boxing For All.
Казахський екс-чемпіон переважив нашого співвітчизника. Вага Головкіна склала 159,2 фунти (72,2 кг), Дерев'янченка - 159 фунтів (72,1 кг).
Примітно, що у бою між 37-річним казахом та 33-річним українцем будуть розіграні два вакантні пояси в середній вазі – IBF, IBO.
Нагадаємо, що сам бій пройде 6 жовтня в Нью-Йорку на арені Madison Square Garden.