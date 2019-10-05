Боксеры Деревянченко и Головкин провели процедуру взвешивания

Казахский экс-чемпион перевесил нашего соотечественника. Вес Головкина составила 159,2 фунта (72,2 кг), Деревянченко - 159 фунтов (72,1 кг).

Примечательно, что в бою между 37-летним казахом и 33-летним Украинская будут разыграны два вакантных пояса в среднем весе - IBF, IBO.

Напомним, что сам бой пройдет 6 октября в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden.