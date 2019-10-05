Боксеры Деревянченко и Головкин провели процедуру взвешивания
Киев • УНН
КИЕВ. 5 октября. УНН. Состоялась процедура официального предматчевой взвешивания Украинский Сергея Деревянченко (13-1, 10 KO) и казаха Геннадия Головкина (39-1-1, 35 KO), сообщает УНН со ссылкой на Twitter Boxing For All.
Казахский экс-чемпион перевесил нашего соотечественника. Вес Головкина составила 159,2 фунта (72,2 кг), Деревянченко - 159 фунтов (72,1 кг).
Примечательно, что в бою между 37-летним казахом и 33-летним Украинская будут разыграны два вакантных пояса в среднем весе - IBF, IBO.
Напомним, что сам бой пройдет 6 октября в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden.