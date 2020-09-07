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Боксер Редкач розповів про неадекватну поведінку Ломаченка у церкві

Київ • УНН

 • 32134 перегляди

КИЇВ. 7 вересня. УНН. Між українським боксером напівсередньої вагової категорії Іваном Редкачом (23-5-1, 18 КО) та чемпіоном світу у легкій вазі за версіями WBA, WBO і WBC Василем Ломаченком (14-1, 10 КО) стався конфлікт, передає УНН із посиланням на сторінку Редкача в Instagram.

Боксер Редкач розповів про неадекватну поведінку Ломаченка у церкві

Редкач розкритикував свого візаві за скандальну поведінку у церкві, а саме те, що чемпіон світу почав розпускати руки у недозволеному місці.

"Я завжди писав і говорив, що поважаю Василя Ломаченка як боксера. Але, на жаль, сьогодні Василь проявив себе як не дисциплінований, не стриманий і, в першу чергу, як людина, яка не поважає себе, як боксер, його поведінка більше схожа на дворову, хоча навіть найбільший "гоп-стоп" знає, що у церкві розбірки недоречні. Та й які розбірки взагалі можуть бути...", - розпочав Редкач.

Також боксер детальніше розповів, що трапилося у церкві.

"Прийшовши сьогодні з сім'єю до церкви, я зустрів там Василя з його командою. Я з Василем привітався, на що православна і віруюча людина, якою себе позиціонує Василь, зі словами "ти чого... поплутав", відштовхнув мене двома руками і ще попросив залишитися тут і зараз, і чекати його на розбірки, мовляв, йому є мені що пред'явити", - додав Редкач.

Додамо, що раніше Редкач посміявся над релігійним постом Ломаченка, у якому "Хай-тек" порадив "перехрестити двері".

Як повідомлялося раніше в УНН, колишній суперник Ломаченка заразився коронавірусом.

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Я всегда писал и говорил что уважаю Василия Ломоченко как боксера. Но увы, сегодня Василий проявил себя как не дисциплинированный, не сдержанный и в первую очередь не уважающий себя боксер, его поведение больше похоже на дворовое, хотя даже самый гоп стоп знает что в церкве разборки не уместны. Да и какие разборки вообще могут быть.... Прийдя сегодня с семьей в церковь, я встретил там Василия с его командой. Я с Василием поздоровался, на что православный и верующий человек каким себя позицеанирует Василий, со словами “ты чё бля попутался”, отталкунл меня двумя руками и еще попросил остаться здесь и сейчас и ждать его на разборки, мол ему есть мне что предъявить. Вася, ты просто Вася! В церкве, в присутсвии моей жены и сына, в присутствии других верующих ты руками махаешь и эмоции свои не контролируешь .....Что же тебя так задело???? Ты по каким понятиям вообще живешь....? Точно не по Божьим , не по человеческим, не по спортивным. Ты не меня в данном случае унизил, а отца своего, я не думаю что он так тебя воспитывал и тренерует что бы ты и в его присутсвие руками и языком в церкве мохал. Да и понятия семьи, а в частности жены и детей, у тебя тоже нет. Иначе ты бы уважал присутствие моей семьи и семьи других да еще и в Храме Божьем! Если ты не умеешь реагировать на критику в соц сетях, удались и выдохни. Видимо тебе не под силу это. Похоже на то что, В Украине любой кто не так посмотрел на Васю или не то сказал, получает звездный пендель от Василия лично. Поэтому там как бы культ одного боксера. Видимо Папа Лопеса залез глубоко к тебе в голову !!! Грош цена твоей вере Вася! Перед тем как зайти в храм я сыну рассказывал как себя вести нужно в храме и почему если он ведёт себя плохо то в первую очередь плохо будут думать не о нем, а о нас с мамой. Вася, ты своим наглядным примером сломал все что мы учили по дороге.... ты знаешь трудно объяснить теперь ребёнку почему ему можно только шепотом в церкве говорить, тебе громко матом и руками махать!

Допис, поширений The Killer Ivan Redkach (@ivan_redkach_11)

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