Боксер Митрофанов виборов четверту перемогу в професійній кар'єрі
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. В рамках вечора боксу в Києві український середньоваговик Дмитро Митрофанов (4-0-1, 2 КО) переміг уродженця Панами Джеффрі Росалеса (9-10-2, 2 КО), повідомляє УНН з посиланням на “K2 Promotion”.
Наш боксер захопив центр рингу та раз-по-раз ударами доставав до цілі. Проте опонент вистояв усі шість раундів (саме в такому форматі відбувся бій), але записки суддів зафіксували одноголосне рішення на користь Митрофанова.
Нагадаємо, що перші бої на профірингу Митрофанов провів у США.