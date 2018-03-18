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Боксер Гвоздик став "тимчасовим" чемпіоном світу

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 березня. УНН. Український напівважковаговик Олександр Гвоздик (15-0, 12 КО) здобув титул "тимчасового" чемпіона світу за версією WBC, повідомляє УНН з посиланням на НОК України.

У Нью-Йорку харків’янин в надзвичайно насиченому поєдинку одноголосним рішенням суддів переміг француза Мехді Амара (35-6-2, 16КО). Підсумковий вердикт суддів (117:111, 116:112, 118:110).

Зауважимо, що поєдинок чинного чемпіона світу WBC в 79,4 кг Адоніса Стівенсона проти екс-чемпіона в двох категоріях Баду Джека запланований на 19 травня в Монреалі (Канада).

Як повідомляв УНН, Гвоздик очолював рейтинг WBO у минулому році.

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