Боксер Гвоздик став "тимчасовим" чемпіоном світу
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Український напівважковаговик Олександр Гвоздик (15-0, 12 КО) здобув титул "тимчасового" чемпіона світу за версією WBC, повідомляє УНН з посиланням на НОК України.
У Нью-Йорку харків’янин в надзвичайно насиченому поєдинку одноголосним рішенням суддів переміг француза Мехді Амара (35-6-2, 16КО). Підсумковий вердикт суддів (117:111, 116:112, 118:110).
Зауважимо, що поєдинок чинного чемпіона світу WBC в 79,4 кг Адоніса Стівенсона проти екс-чемпіона в двох категоріях Баду Джека запланований на 19 травня в Монреалі (Канада).
Як повідомляв УНН, Гвоздик очолював рейтинг WBO у минулому році.