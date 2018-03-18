Боксер Гвоздик стал "временным" чемпионом мира

В Нью-Йорке харьковчанин в чрезвычайно насыщенном поединке единогласным решением судей победил француза Мехди Амара (35-6-2, 16КО). Итоговый вердикт судей (117:111, 116:112, 118:110).

Заметим, что поединок действующего чемпиона мира WBC в 79,4 кг Адониса Стивенсона против экс-чемпиона в двух категориях Баду Джека запланирован на 19 мая в Монреале (Канада).

Как сообщал УНН, Гвоздик возглавлял рейтинг WBO в прошлом году.