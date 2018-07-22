Боксер Гассієв пообіцяв "стати сильніше" після поразки від Усика

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Київ • УНН

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КИЇВ. 22 липня. УНН. Російський боксер Мурат Гассієв визнав беззастережну перемогу українця Олександра Усика у фінальному бою Всесвітньої боксерської суперсерії, передає УНН з посиланням на ТАРС.

“Відмінний бій, відмінний досвід. Хочу привітати команду Саші з чудово виконаною роботою. Саша показав, що мені є над чим працювати, відчувається різниця, що у нього величезна аматорська школа. Я ж побачив свої слабкі сторони, буду працювати далі і повернуся набагато сильніше”, — заявив росіянин.

За словами Гассіева, український боксер виконав свою роботу набагато краще. “Ти можеш готуватися до одного, а на рингу буде інше”, — вважає росіянин.

Він зазначив, що намагався виконувати вказівки тренера, але нічого не вийшло. “Сьогодні був не мій день”, — сказав Гассієв, додавши, що Усик здобув беззаперечну перемогу.

Як повідомляв УНН, колишній суперник Усика повернувся на ринг перемогою.

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