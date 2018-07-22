Боксер Гассиев пообещал "стать сильнее" после поражения от Усика

“Отличный бой, отличный опыт. Хочу поздравить команду Саши с замечательно проделанной работой. Саша показал, что мне есть над чем работать, чувствуется разница, что у него огромная любительская школа. Я же увидел свои слабые стороны, буду работать дальше и вернусь намного сильнее”, — заявил россиянин.

По словам Гассиева, украинский боксер выполнил свою работу намного лучше. “Ты можешь готовиться к одному, а на ринге будет другое”, — считает россиянин.

Он отметил, что старался выполнять указания тренера, но ничего не вышло. “Сегодня был не мой день”, — сказал Гассиев, добавив, что Усик одержал безоговорочную победу.

Как сообщал УНН, бывший соперник Усика вернулся на ринг победой.