Боксер Джошуа виразив бажання помститися за втрату чемпіонських титулів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. Після втрати чотирьох чемпіонських поясів британець Ентоні Джошуа захотів як найскоріше повернути собі титули у суперважкому ваговому дивізіоні, інформує УНН з посиланням на “Boxing Scene”.
Джошуа запевнив, що попереду на нього очікує бій-реванш з мексиканцем Енді Руїсом в якому він обов’язково помститься новоспеченому чемпіонові.
“Так, це поразка. Але попереду нас чекає реванш. Де б не стався другий бій, — він пройде в боксерському рингу. Зараз я дуже хочу помститися. Відчуваю необхідність отримання перемоги, я хочу скоріше забрати у Руїса свої пояси. Мій напрямок в спорті залишається незмінним”, — наголосив Джошуа.
Варто відзначити, що Руїс став “запасним” варіантом для проведення бою з Джошуа.