Боксер Джошуа выразил желание отомстить за потерю чемпионских титулов
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июня. УНН. После потери четырех чемпионских поясов британец Энтони Джошуа захотел как можно скорее вернуть себе титулы в супертяжелом весовом дивизионе, сообщает УНН со ссылкой на “Boxing Scene”.
Джошуа заверил, что впереди его ожидает бой-реванш с мексиканцем Энди Руисом в котором он обязательно отомстит новоиспеченному чемпиону.
“Да, это поражение. Но впереди нас ждет реванш. Где бы ни произошел второй бой — он пройдет в боксерском ринге. Сейчас я хочу отомстить. Чувствую необходимость получения победы, я хочу поскорее забрать в Руиса свои пояса. Мое направление в спорте остается неизменным”, — подчеркнул Джошуа.
Стоит отметить, что Руис стал “запасным” вариантом для проведения боя с Джошуа.