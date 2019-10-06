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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
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Боксер Берінчик захистив титул інтернаціонального чемпіона WBO

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Інтернаціональний чемпіон WBO у легкій вазі Денис Берінчик успішно захистив титул в протистоянні з Патріціо Лопезом Морено з Мексики, повідомляє УНН з посиланням на “K2 Promotion”.

Боксер Берінчик захистив титул інтернаціонального чемпіона WBO

Бій тривав усю 12-раундову дистанцію та завершився з рахунком 120:108, 120:109, 120:108 на користь українця.

Тепер в активі Берінчика, який проводив бій у Броварах, стало 12 виграшів і жодної поразки (7 нокаутом).

Нагадаємо, що для Берінчика даний захист титулу став другим у кар’єрі.

Українські Національні Новини

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