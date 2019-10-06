Боксер Беринчик защитил титул интернационального чемпиона WBO
Киев • УНН
КИЕВ. 6 октября. УНН. Международный чемпион WBO в легком весе Денис Беринчик успешно защитил титул в противостоянии с Патрицио Лопезом Морено из Мексики, сообщает УНН со ссылкой на “K2 Promotion”.
Бой продолжался всю 12-раундовую дистанцию и завершился со счетом 120:108, 120:109, 120:108 в пользу украинца.
Теперь в активе Беринчика, который проводил бой в Броварах, стало 12 выигрышей и ни одного поражения (7 нокаутом).
Напомним, что для Беринчика данная защита титула стал второй в карьере.