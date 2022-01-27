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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 70366 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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The New York Times

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Шахед-136

Бокс: непереможний український боєць отримав суперника із Франції

Бокс: непереможний український боєць отримав суперника із Франції

Київ • УНН

 • 27394 перегляди

КИЇВ. 27 січня. УНН. Український боксер напівсередньої ваги Ярослав Михалушко (4-0, 3 КО) дізнався ім'я майбутнього візаві, інформує УНН з посиланням на сторінку в Instagram промоутерської кампанії "b1.boxing".

Деталі

20-річний боксер вийде на ринг проти француза Батоура Гірасси (6-6-2, 1 КО). Бій відбудеться 3 березня у Києві в рамках шоу Champion Boxing Promotions.

Варто зазначити, що для українця цей поєдинок стане п'ятим на професійному рингу. У грудні 2021 року Михалушко переміг технічним нокаутом Октавіана Гратії.

Що передувало цьому

Український боксер проведе бій із екссуперником Кличка. 

Українські Національні Новини

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