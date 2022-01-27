Бокс: непереможний український боєць отримав суперника із Франції
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Український боксер напівсередньої ваги Ярослав Михалушко (4-0, 3 КО) дізнався ім'я майбутнього візаві, інформує УНН з посиланням на сторінку в Instagram промоутерської кампанії "b1.boxing".
Деталі
20-річний боксер вийде на ринг проти француза Батоура Гірасси (6-6-2, 1 КО). Бій відбудеться 3 березня у Києві в рамках шоу Champion Boxing Promotions.
Варто зазначити, що для українця цей поєдинок стане п'ятим на професійному рингу. У грудні 2021 року Михалушко переміг технічним нокаутом Октавіана Гратії.
Що передувало цьому
Український боксер проведе бій із екссуперником Кличка.