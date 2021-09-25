Бокс: Ломаченко оцінив шанси Усика в бою з Джошуа

Цитата

На думку Ломаченка, дана подія буде не тільки історичною для України, але і в цілому світі. А шанси на виграш у бійців однакові.

“Для мене це дуже історичний момент в українському боксі. Історичний момент для фанатів по всьому світу. Якщо чесно, то для мене шанси тут 50 на 50, тому що вони розуміють, що їм потрібно робити в ринзі. У обох серйозний аматорський досвід, обидва технічні боксери. Так що я не знаю, 50 на 50. Дуже близький бій”, — підкреслив Ломаченко.

Про сильні сторони обох бійців Ломаченко сказав наступне: “У Джошуа є сила, досвід і розмах рук, а у Олександра — швидкість, реакція, координація і досвід аматора. Ніхто не знає, хто виграє. Подивимося”.

Доповнення

Сьогодні бій Усик — Джошуа пройде у Лондоні на арені “Тоттенхем Хотспур”.