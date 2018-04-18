Богомолець: громадські організації і Генпрокуратура не підтримують “наркотичні” ініціативи МОЗ

“Громадськість протестує проти планів чиновників МОЗ легалізувати зберігання великих доз наркотиків, яких достатньо для роздрібної торгівлі. До мене продовжують надходити звернення від громадських організацій з усієї України з вимогою не допустити внесення МОЗом до наказу №188 змін, які грають на руку наркомафії”, — повідомила парламентар.

Вона зазначила, що кожна десята українська сім’я вже зіткнулася з проблемою наркотиків, а якщо дозволити дрібним наркодилерам зберігати великі обсяги наркотиків, достатні для роздрібної торгівлі, ситуація може стати ще гіршою.

“Громадські організації звертають увагу на те, що головними наркодилерами на низовому рівні є самі наркомани. За рік кожен з них „присаджує“ на наркотики ще 5–6 молодих людей, а за деякими даними і 10–15 осіб. Наркоманія зростає шаленими темпами, внаслідок чого, за даними дослідження інституту Горшеніна, вже кожна десята сім’я в Україні стикнулася з проблемою наркотиків. Якщо ж дозволити дрібним наркодилерам носити з собою обсяги наркотиків, яких достатньо для роздрібної торгівлі, це матиме непередбачувані наслідки. Скільки тоді один наркоман затягне нових жертв щорічно? 20, 30, 50? І що тепер: якщо біля школи хтось побачить наркомана з героїном чи „ширкою“, його не зможуть навіть затримати? І ба більше, у випадку затримання він зможе подати на поліцію до суду?” — обурилася нардеп.

На її думку, запропонованими змінами до наказу №188, МОЗ активно нав’язує суспільству легалізацію наркотиків.

“Сьогодні відбувається дивна ситуація, як у задзеркаллі. Зазвичай громадськість вимагає від держави лібералізації та послаблень у певних галузях, але наразі все з точністю до навпаки — МОЗ активно нав’язує суспільству легалізацію наркотиків. Можливо, нова команда „реформаторів“ вважає, що збільшення легальних норм зберігання героїну, кокаїну чи опію поліпшить здоров’я громадян та збільшить їм тривалість якісного та гідного життя?” — поставила риторичне питання голова профільного комітету.

Вона сповістила, що наразі триває збір підписів під депутатським запитом до голови уряду Володимира Гройсмана з вимогою не допустити внесення змін до наказу №188.

“Я вірю, що спільними зусиллями ми зможемо зупинити МОЗ та відстояти своє право на вільне та гідне життя без наркотиків. Наразі триває збір підписів під депутатським запитом до прем’єр-міністра Володимира Гройсмана з вимогою вжити всіх заходів для недопущення внесення змін до наказу №188, вже понад 20 депутатів з різних фракцій підтримали мій протест”, — поділилася Ольга Богомолець.

Парламентар також розповіла, що у прагненні зупинити ініціативу МОЗ її підтримав колега-депутат Андрій Немировський, який звернувся із запитом до ГПУ.

“Мої колеги також намагаються відстояти право українців на життя без наркотиків — депутат Андрій Немировський звернувся з відповідним депутатським зверненням до Генеральної прокуратури. У відповіді ГПУ зазначено, що запропоновані МОЗом розміри зберігання наркотиків не узгоджуються з тими, що розраховані на підставі наявної міжнародної практики, яка базується на визначеній добовій дозі за даними Міжнародного комітету з контролю за наркотиками ООН. Генпрокуратура не підтримує зміни, запропоновані МОЗ”, — констатувала політик.

Вона впевнена, що, прикриваючись “реформами”, влада хоче обманним шляхом протягнути рішення на догоду наркомафії.

“Отже, перед нами — звичайна недолуга спроба, прикриваючись, знову-таки, заклинаннями про „реформи“, обманним шляхом протягнути рішення в інтересах наркомафії. Але ми цього не допустимо. Закликаю всіх громадян висловити свій протест проти їхніх ініціатив, які сприятимуть поширенню наркоманії в Україні”, — резюмувала голова профільного комітету.