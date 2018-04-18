Богомолець: громадські організації і Генпрокуратура не підтримують “наркотичні” ініціативи МОЗ

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 21001 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 51620 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 66631 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 66894 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 97140 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 72701 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 82797 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 95675 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87997 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 188058 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
1м/с
87%
Популярнi новини

Військові рф атакували дроном автомобіль у Дніпровському районі Херсоні: загинув чоловік

12 квітня, 14:24 • 5366 перегляди

Трамп скасував мито на смартфони, комп'ютери та електроніку

12 квітня, 14:36 • 6844 перегляди

Порушення ПДР і агресивна поведінка: патрульні прокоментували інцидент з Алієвим

12 квітня, 16:13 • 10959 перегляди

Куп’янськ під щільним обстрілом: четверо постраждалих, під завалами можуть бути люди

12 квітня, 17:25 • 3914 перегляди

В ОП пропонують запровадити обов'язкову службу в армії для всіх громадян незалежно від статі

21:39 • 8400 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 66631 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 188058 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 342272 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 276837 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 386659 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Михайло Федоров

Александр Вучич

Віктор Орбан

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Херсон

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 14400 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 13229 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 66894 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 20869 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 25966 перегляди
Актуальне

F-16 Fighting Falcon

Р-37

Ракетна система С-400

TikTok

БМ-27 «Ураган»

Богомолець: громадські організації і Генпрокуратура не підтримують “наркотичні” ініціативи МОЗ

Київ • УНН

 • 4377 перегляди

КИЇВ. 18 квітня. УНН. Громадські організації та Генеральна прокуратура України виступили проти внесення Міністерством охорони здоров’я змін до наказу № 188, які збільшують допустимі норми зберігання наркотиків. Про це на своїй сторінці у Facebook написала народний депутат, голова комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я Ольга Богомолець.

Богомолець: громадські організації і Генпрокуратура не підтримують “наркотичні” ініціативи МОЗ

“Громадськість протестує проти планів чиновників МОЗ легалізувати зберігання великих доз наркотиків, яких достатньо для роздрібної торгівлі. До мене продовжують надходити звернення від громадських організацій з усієї України з вимогою не допустити внесення МОЗом до наказу №188 змін, які грають на руку наркомафії”, — повідомила парламентар.

Вона зазначила, що кожна десята українська сім’я вже зіткнулася з проблемою наркотиків, а якщо дозволити дрібним наркодилерам зберігати великі обсяги наркотиків, достатні для роздрібної торгівлі, ситуація може стати ще гіршою.

“Громадські організації звертають увагу на те, що головними наркодилерами на низовому рівні є самі наркомани. За рік кожен з них „присаджує“ на наркотики ще 5–6 молодих людей, а за деякими даними і 10–15 осіб. Наркоманія зростає шаленими темпами, внаслідок чого, за даними дослідження інституту Горшеніна, вже кожна десята сім’я в Україні стикнулася з проблемою наркотиків. Якщо ж дозволити дрібним наркодилерам носити з собою обсяги наркотиків, яких достатньо для роздрібної торгівлі, це матиме непередбачувані наслідки. Скільки тоді один наркоман затягне нових жертв щорічно? 20, 30, 50? І що тепер: якщо біля школи хтось побачить наркомана з героїном чи „ширкою“, його не зможуть навіть затримати? І ба більше, у випадку затримання він зможе подати на поліцію до суду?” — обурилася нардеп.

На її думку, запропонованими змінами до наказу №188, МОЗ активно нав’язує суспільству легалізацію наркотиків.

“Сьогодні відбувається дивна ситуація, як у задзеркаллі. Зазвичай громадськість вимагає від держави лібералізації та послаблень у певних галузях, але наразі все з точністю до навпаки — МОЗ активно нав’язує суспільству легалізацію наркотиків. Можливо, нова команда „реформаторів“ вважає, що збільшення легальних норм зберігання героїну, кокаїну чи опію поліпшить здоров’я громадян та збільшить їм тривалість якісного та гідного життя?” — поставила риторичне питання голова профільного комітету.

Вона сповістила, що наразі триває збір підписів під депутатським запитом до голови уряду Володимира Гройсмана з вимогою не допустити внесення змін до наказу №188.

“Я вірю, що спільними зусиллями ми зможемо зупинити МОЗ та відстояти своє право на вільне та гідне життя без наркотиків. Наразі триває збір підписів під депутатським запитом до прем’єр-міністра Володимира Гройсмана з вимогою вжити всіх заходів для недопущення внесення змін до наказу №188, вже понад 20 депутатів з різних фракцій підтримали мій протест”, — поділилася Ольга Богомолець.

Парламентар також розповіла, що у прагненні зупинити ініціативу МОЗ її підтримав колега-депутат Андрій Немировський, який звернувся із запитом до ГПУ.

“Мої колеги також намагаються відстояти право українців на життя без наркотиків — депутат Андрій Немировський звернувся з відповідним депутатським зверненням до Генеральної прокуратури. У відповіді ГПУ зазначено, що запропоновані МОЗом розміри зберігання наркотиків не узгоджуються з тими, що розраховані на підставі наявної міжнародної практики, яка базується на визначеній добовій дозі за даними Міжнародного комітету з контролю за наркотиками ООН. Генпрокуратура не підтримує зміни, запропоновані МОЗ”, — констатувала політик.

Вона впевнена, що, прикриваючись “реформами”, влада хоче обманним шляхом протягнути рішення на догоду наркомафії.

“Отже, перед нами — звичайна недолуга спроба, прикриваючись, знову-таки, заклинаннями про „реформи“, обманним шляхом протягнути рішення в інтересах наркомафії. Але ми цього не допустимо. Закликаю всіх громадян висловити свій протест проти їхніх ініціатив, які сприятимуть поширенню наркоманії в Україні”, — резюмувала голова профільного комітету.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Brent
$64.71
Bitcoin
$85,337.00
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,650.22