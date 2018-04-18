"Общественность протестует против планов чиновников Минздрава легализовать хранение больших доз наркотиков, достаточных для розничной торговли. Ко мне продолжают поступать обращения от общественных организаций со всей Украины с требованием не допустить внесения Минздравом к приказу №188 изменений, которые играют на руку наркомафии ", - сообщила парламентарий.

Она отметила, что каждый десятый украинский семья уже столкнулась с проблемой наркотиков, а если позволить мелким наркодилерам хранить большие объемы наркотиков, достаточные для розничной торговли, ситуация может стать еще хуже.

"Общественные организации обращают внимание на то, что главными наркодилерами на низовом уровне являются сами наркоманы. За год каждый из них "присаживают" на наркотики еще 5-6 молодых людей, а по некоторым данным и 10-15 человек. Наркомания растет бешеными темпами, в результате чего, по данным исследования института Горшенина, уже каждая десятая семья в Украине столкнулась с проблемой наркотиков. Если же позволить мелким наркодилерам носить с собой объемы наркотиков, которых достаточно для розничной торговли, это будет иметь непредсказуемые последствия. Сколько тогда один наркоман затянет новых жертв ежегодно? 20, 30, 50? И что теперь, если у школы кто-то увидит наркомана с героином или "ширку", его не смогут даже задержать? И более того, в случае задержания он сможет подать в полицию в суд? »- возмутилась нардеп.

По ее мнению, предложенными изменениями к приказу №188, Минздрав активно навязывает обществу легализации наркотиков.

"Сегодня происходит странная ситуация, как в зазеркалье. Обычно общественность требует от государства либерализации и послаблений в определенных отраслях, но пока все с точностью до наоборот - Минздрав активно навязывает обществу легализации наркотиков. Возможно, новая команда "реформаторов" считает, что увеличение легальных норм хранения героина, кокаина или опия улучшит здоровье граждан и увеличит им продолжительность качественного и достойной жизни? »- задала риторический вопрос председатель профильного комитета.

Она сообщила, что сейчас продолжается сбор подписей под депутатским запросом к председателю правительства Владимир Гройсман с требованием не допустить внесения изменений в приказ №188.

"Я верю, что совместными усилиями мы сможем остановить Минздрава и отстоять свое право на свободное и достойное жизни без наркотиков. Сейчас идет сбор подписей под депутатским запросом к премьер-министру Владимир Гройсман с требованием принять все меры для недопущения внесении изменений в приказ №188, уже более 20 депутатов из разных фракций поддержали мой протест ", - поделилась Ольга Богомолец.

Парламентарий также рассказала, что в стремлении остановить инициативу Минздрава ее поддержал коллега-депутат Андрей Немировский, который обратился с запросом в ГПУ.

"Мои коллеги также пытаются отстоять право украинского на жизнь без наркотиков - депутат Андрей Немировский обратился с соответствующим депутатским обращением в Генеральную прокуратуру. В ответе ГПУ указано, что предложенные Минздравом размеры хранение наркотиков не согласуются с теми, которые рассчитаны на основании имеющейся международной практики, основанной на определенной дозе по данным Международного комитета по контролю за наркотиками ООН. Генпрокуратура не поддерживает изменения, предложенные Минздравом ", - констатировала политик.

Она уверена, что, прикрываясь "реформами", власть хочет обманным путем протащить решение в угоду наркомафии.

"Итак, перед нами - обычная слабая попытка, прикрываясь, опять-таки, заклинаниями о" реформы ", обманным путем протащить решение в интересах наркомафии. Но мы этого не допустим. Призываю всех граждан выразить свой протест против их инициатив, способствующих распространению наркомании в Украине ", - резюмировала глава профильного комитета.