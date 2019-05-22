Богдан заявив про припинення адвокатської діяльності та відхрестився від Коломойського
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. Глава адміністрації президента України Андрій Богдан заявив, що подав заяву про зупинення адвокатської діяльності. Про це Богдан написав у середу на своїй сторінці в Facebook, прикріпивши копію заяви про зупинення адвокатської діяльності, передає УНН.
“Сьогодні зробив важливий крок — зупинив адвокатську діяльність про що повідомляю всіх. Дякую друзям, клієнтам і колегам — адвокатам! З Вами було весело!! Обіцяю уникати питань пов’язаних конфліктом інтересів з моєю адвокатською діяльністю. Я був адвокатом багатьох політиків і бізнесменів, але Вас цікавить одне, тому пояснюю — я не є юристом чи адвокатом Коломойського”, — написав глава АП.
Як повідомляв УНН, напередодні Президент Володимир Зеленський призначив Андрія Богдана главою АП.