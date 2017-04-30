БМП бойовиків підірвалась на мінному полі: троє осіб загинуло, ще сім - поранено
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Бойова машина піхоти та вантажний автомобіль бойовиків виїхали на власне мінне поле, внаслідок чого броньована машина підірвалась на протитанковій міні, що спричинило загибель трьох бойовиків та ще семеро були поранені. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони, передає УНН.
“28 квітня ц.р. під час проведення ротації на передових позиціях 4 окремої мотострілецької бригади (Алчевськ) 2 АК (Луганськ) ЗС РФ бойова машина піхоти та вантажний автомобіль противника виїхали на власне мінне поле. Броньована машина підірвалась на протитанковій міні, а автомобіль було вражено протитанковою керованою ракетою з позиції цієї ж бригади. Три військовослужбовці загинуло, ще семеро поранено”, — йдеться в повідомленні.
Крім того, розвідка повідомляє, що російське окупаційне командування намагається викривити інформацію про втрати особового складу.
“З’єднанням та частинам 2 АК розіслано циркулярне повідомлення, що загибель військовослужбовців бригади сталась внаслідок диверсійних дій сил АТО”, — додали в управлінні розвідки.
Як повідомляв УНН, бойовики обстріляли російський безпілотник на Донбасі.