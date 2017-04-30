БМП боевиков подорвалась на минном поле: три человека погибли, еще семь - ранены

"28 апреля с.г. во время проведения ротации на передовых позициях 4 отдельной мотострелковой бригады (Алчевск) 2 АК (Луганск) ВС РФ боевая машина пехоты и грузовой автомобиль противника выехали на собственное минное поле. Бронированная машина взорвалась на противотанковой мине, а автомобиль был поражен противотанковой управляемой ракетой с позиции этой же бригады. Трое военнослужащих погибли, еще семеро получили ранения", - говорится в сообщении.

Кроме того, разведка сообщает, что российское оккупационное командование пытается исказить информацию о потерях личного состава.

"Соединениям и части 2 АК разослано циркулярное сообщение, что гибель военнослужащих бригады произошла вследствие диверсионных действий сил АТО", - добавили в управлении разведки.

Как сообщал УНН, боевики обстреляли российский беспилотник на Донбассе.