БМП боевиков подорвалась на минном поле: три человека погибли, еще семь - ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. Боевая машина пехоты и грузовой автомобиль боевиков выехали на собственное минное поле, в результате чего бронированная машина взорвалась на противотанковой мине, что повлекло за собой гибель трех боевиков, еще семеро были ранены. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Главное управление разведки Министерства обороны, передает УНН.
"28 апреля с.г. во время проведения ротации на передовых позициях 4 отдельной мотострелковой бригады (Алчевск) 2 АК (Луганск) ВС РФ боевая машина пехоты и грузовой автомобиль противника выехали на собственное минное поле. Бронированная машина взорвалась на противотанковой мине, а автомобиль был поражен противотанковой управляемой ракетой с позиции этой же бригады. Трое военнослужащих погибли, еще семеро получили ранения", - говорится в сообщении.
Кроме того, разведка сообщает, что российское оккупационное командование пытается исказить информацию о потерях личного состава.
"Соединениям и части 2 АК разослано циркулярное сообщение, что гибель военнослужащих бригады произошла вследствие диверсионных действий сил АТО", - добавили в управлении разведки.
Как сообщал УНН, боевики обстреляли российский беспилотник на Донбассе.