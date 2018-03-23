Bloomberg: виробник АК-47 у США міг порушувати американські санкції у відношенні РФ, розпочато розслідування

У США є компанія RWC Group, чия назва розшифровується як Russian Weapons Co. До 2014 року вона була ексклюзивним постачальником продукції “Калашникова” в США — за той календарний рік вона планувала продати в Америці 200 тисяч автоматів. У 2014 році США ввели санкції відносно Росії — зокрема, місцевим компаніям заборонили співпрацювати з “Калашниковим”. Бізнес RWC Group змінився — вона стала виробляти власні автомати, схожі на АК-47, за допомогою своєї дочірньої фірми — Kalashnikov USA.

В Bloomberg звернули увагу на те, що в 2015 році компанія Kalashnikov USA подала заяву про податкові пільги. У ньому згадується поставка деталей з Росії, що заборонено санкціями. Крім того, в грудні 2016 року в судових документах компанія згадувала, що як і раніше володіє ліцензією на виробництво автоматів Калашникова.

Крім того, в Bloomberg знайшли зв’язки між менеджерами Kalashnikov USA з акціонерами концерну “Калашников”. З 2015 року компанія базується у Флориді. За даними Bloomberg, керівник і головний акціонер “Калашникова” Олексій Криворучко через компанії-прошарки купив в цьому штаті яхту, житло вартістю 1,3 мільйона доларів, а також спортивний “Мерседес” за 200 тисяч доларів. У 2014 році менеджером компаній, які володіють житлом і яхтою стала людина на ім’я Майкл Тіратурян, якого Bloomberg називає другом Криворучко; ім’я самого бізнесмена з документів зникло.

Зараз Майкл Тіратурян — віце-президент Kalashnikov USA, менеджер RWC Group і Soloman Asset Management, якій належить 65% RWC Group. В інтерв’ю Bloomberg він підтвердив дружбу з Криворучко, але сказав, що вони ніколи не займалися разом бізнесом.

Ще одного менеджера RWC Group звуть Пітер Висковатих. За даними видання, він пов’язаний з колишніми акціонерами концерну “Калашников” Андрієм Бокарєвим і Іскандером Махмудовим.

У Kalashnikov USA кажуть, що не порушують режим санкцій, оскільки виробляють зброю власного дизайну і без використання російських деталей. У російському “Калашникові” заявили, що концерн “не веде бізнес і не співпрацює ні з Kalashnikov USA, ні з будь-якими іншими американськими компаніями”. “З моменту введення санкцій ніхто з акціонерів і керівників підприємства не афільований з іноземними компаніями, які згадані в матеріалі агентства Bloomberg”, — сказано в заяві.

Як повідомляв УНН, президент США Дональд Трамп “оскаженів” через витік інформації про те, що його помічники не радили йому вітати президента Росії Володимира Путіна з перемогою на виборах. Про це повідомляє телеканал CNN з посиланням на джерело.