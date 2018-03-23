Bloomberg: виробник АК-47 у США міг порушувати американські санкції у відношенні РФ, розпочато розслідування

ukru
Ексклюзив
10:32 • 54469 перегляди

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

09:27 • 49399 перегляди

В Україні зросли зарплати чиновників: хто отримує найбільше, а кого "обділили"

08:24 • 102187 перегляди

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 117947 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 169809 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 154311 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 200901 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 130006 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Ексклюзив
25 березня, 09:27 • 134067 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 167498 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
2.4 м/с
54 %
752 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Ворог вночі атакував Охтирку дронами: пошкоджено будинки та магазини

Ворог вночі атакував Охтирку дронами: пошкоджено будинки та магазини

26 березня, 03:44 • 80298 перегляди
День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

26 березня, 04:40 • 117156 перегляди
Нічна атака дронів на Дніпропетровщину: під ударом опинились Кривий Ріг та Нікопольщина

Нічна атака дронів на Дніпропетровщину: під ударом опинились Кривий Ріг та Нікопольщина

05:45 • 95829 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

06:26 • 120436 перегляди
Атака на "Укрзалізницю" була ретельно спланованою росіянами - голова правління національного перевізника

Атака на "Укрзалізницю" була ретельно спланованою росіянами - голова правління національного перевізника

08:07 • 83202 перегляди
Публікації
Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком
Ексклюзив

10:32 • 54384 перегляди
Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

08:24 • 102133 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

06:26 • 120456 перегляди
День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

26 березня, 04:40 • 117174 перегляди
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 13:46 • 200875 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

11:09 • 340 перегляди
Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

09:14 • 28964 перегляди
Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

08:54 • 31742 перегляди
Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

25 березня, 11:55 • 57994 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

25 березня, 10:34 • 69723 перегляди
Актуальне
Bloomberg: виробник АК-47 у США міг порушувати американські санкції у відношенні РФ, розпочато розслідування

Bloomberg: виробник АК-47 у США міг порушувати американські санкції у відношенні РФ, розпочато розслідування

Київ • УНН

 • 13891 перегляди

КИЇВ. 24 березня. УНН. Американські журналісти вивчили документи RWC Group і Kalashnikov USA та помітили, що компанії, можливо, порушують режим санкцій і продовжують співпрацювати з російською компанією — про це свідчать документи компанії за 2015 рік. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.

У США є компанія RWC Group, чия назва розшифровується як Russian Weapons Co. До 2014 року вона була ексклюзивним постачальником продукції “Калашникова” в США — за той календарний рік вона планувала продати в Америці 200 тисяч автоматів. У 2014 році США ввели санкції відносно Росії — зокрема, місцевим компаніям заборонили співпрацювати з “Калашниковим”. Бізнес RWC Group змінився — вона стала виробляти власні автомати, схожі на АК-47, за допомогою своєї дочірньої фірми — Kalashnikov USA.

В Bloomberg звернули увагу на те, що в 2015 році компанія Kalashnikov USA подала заяву про податкові пільги. У ньому згадується поставка деталей з Росії, що заборонено санкціями. Крім того, в грудні 2016 року в судових документах компанія згадувала, що як і раніше володіє ліцензією на виробництво автоматів Калашникова.

Крім того, в Bloomberg знайшли зв’язки між менеджерами Kalashnikov USA з акціонерами концерну “Калашников”. З 2015 року компанія базується у Флориді. За даними Bloomberg, керівник і головний акціонер “Калашникова” Олексій Криворучко через компанії-прошарки купив в цьому штаті яхту, житло вартістю 1,3 мільйона доларів, а також спортивний “Мерседес” за 200 тисяч доларів. У 2014 році менеджером компаній, які володіють житлом і яхтою стала людина на ім’я Майкл Тіратурян, якого Bloomberg називає другом Криворучко; ім’я самого бізнесмена з документів зникло.

Зараз Майкл Тіратурян — віце-президент Kalashnikov USA, менеджер RWC Group і Soloman Asset Management, якій належить 65% RWC Group. В інтерв’ю Bloomberg він підтвердив дружбу з Криворучко, але сказав, що вони ніколи не займалися разом бізнесом.

Ще одного менеджера RWC Group звуть Пітер Висковатих. За даними видання, він пов’язаний з колишніми акціонерами концерну “Калашников” Андрієм Бокарєвим і Іскандером Махмудовим.

У Kalashnikov USA кажуть, що не порушують режим санкцій, оскільки виробляють зброю власного дизайну і без використання російських деталей. У російському “Калашникові” заявили, що концерн “не веде бізнес і не співпрацює ні з Kalashnikov USA, ні з будь-якими іншими американськими компаніями”. “З моменту введення санкцій ніхто з акціонерів і керівників підприємства не афільований з іноземними компаніями, які згадані в матеріалі агентства Bloomberg”, — сказано в заяві.

Як повідомляв УНН, президент США Дональд Трамп “оскаженів” через витік інформації про те, що його помічники не радили йому вітати президента Росії Володимира Путіна з перемогою на виборах. Про це повідомляє телеканал CNN з посиланням на джерело.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаНовини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$282.24
Brent
$72.86
Bitcoin
$87,995.10
S&P 500
$5,762.05
Газ TTF
$40.96
Золото
$3,052.35
Ethereum
$2,062.59