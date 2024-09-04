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Bloomberg: ціни на каву зростають через скорочення запасів і непогоду в Бразилії

Bloomberg: ціни на каву зростають через скорочення запасів і непогоду в Бразилії

Київ • УНН

 • 14601 перегляди

Ф'ючерси на каву арабіку та робусту зросли через скорочення запасів і суху погоду в Бразилії. Трейдери стежать за погодою в Бразилії, яка може вплинути на врожайність наступного року.

Ціна на каву зростає на тлі того, як зменшуються запаси й погіршується погода в Бразилії. Про це пише Bloomberg, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що ф'ючерси на каву арабіку та робусту зросли, оскільки скорочення запасів і постійна суха погода в Бразилії, яка є найбільшим виробником, загрожують світовому постачанню.

Найактивніший контракт на робусту виріс на 3,2% до 4 861 дол за тонну. Запаси сертифікованої арабіки на цьому тижні скоротилися більш ніж на 34 тис мішків, а запаси робусти продовжують скорочуватися.

У Bloomberg додають, що до цього також додаються несприятливі погодні умови в Бразилії і зниження прогнозів виробництва у В'єтнамі.

Доповнення

Наразі ж трейдери стежать за Бразилією, оскільки в деяких районах вирощування кави до 12 вересня очікується температура вище середнього рівня. Це може вплинути на врожайність наступного року, оскільки посіви вже зазнали стресу від спеки та посухи.

Попри те, що погодні умови покращилися у В’єтнамі, який найкраще вирощує робусту, занепокоєння щодо зниження виробництва залишаються через посуху на початку цього року.

Стрімке зростання цін на каву вже має вплив - FT01.04.24, 17:32 • 34432 перегляди

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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