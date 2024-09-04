Bloomberg: цены на кофе растут из-за сокращения запасов и непогоды в Бразилии

Цена на кофе растет на фоне того, как уменьшаются запасы и ухудшается погода в Бразилии. Об этом пишет Bloomberg, передает УНН.

Детали

Отмечается, что фьючерсы на кофе арабику и робусту выросли, поскольку сокращение запасов и постоянная сухая погода в Бразилии, которая является крупнейшим производителем, угрожают мировым поставкам.

Самый активный контракт на робусту вырос на 3,2% до 4 861 долл за тонну. Запасы сертифицированной арабики на этой неделе сократились более чем на 34 тыс мешков, а запасы робусты продолжают сокращаться.

В Bloomberg добавляют, что к этому также добавляются неблагоприятные погодные условия в Бразилии и снижение прогнозов производства во Вьетнаме.

Дополнение

Сейчас же трейдеры следят за Бразилией, поскольку в некоторых районах выращивания кофе до 12 сентября ожидается температура выше среднего уровня. Это может повлиять на урожайность следующего года, поскольку посевы уже испытали стресс от жары и засухи.

Несмотря на то, что погодные условия улучшились во Вьетнаме, который лучше всего выращивает робусту, беспокойство относительно снижения производства остаются из-за засухи в начале этого года.

Стрімке зростання цін на каву вже має вплив - FT