Bloomberg: росія знайшла спосіб продавати діаманти за кордон
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. росія знайшла спосіб обійти "діамантові" санкції, щомісяця москва отримує сотні мільйонів доларів з продажу дорогоцінних каменів. Для обходу західних обмежень рф використовує банки Індії. Про це повідомляє Bloomberg, передає УНН.
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"Паніка, що охопила цього року світ діамантів, починає вщухати, а російський видобувний гігант "Алроса" непублічно відновив експорт до майже довоєнного рівня", — йдеться в повідомленні.
Деталі
"Алроса" на 33% належить федеральному уряду рф, а ще 25% акцій в руках у місцевої влади.
"Алроса" продає діаманти покупцям в Індії і Європі переважно в обмін на рупії", - пише Bloomberg.
Всі угоди не розголошуються, щоб уникнути репутаційних ризиків.
За інформацією видання, російська компанія щомісяця продає діамантів більш ніж на 250 мільйонів доларів, що всього на 20-30% менше, ніж довоєнні обсяги продажів. Крім того, рф продовжує контролювати третину ринку необроблених діамантів.
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