Bloomberg: россия нашла способ продавать бриллианты за границу

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"Паника, охватившая в этом году мир бриллиантов, начинает утихать, а российский добывающий гигант "Алроса" непублично возобновил экспорт до почти довоенного уровня", — говорится в сообщении.

Детали

"Алроса" на 33% принадлежит федеральному правительству рф, а еще 25% акций в руках местных властей.

"Алроса" продает бриллианты покупателям в Индии и Европе преимущественно в обмен на рупии", - пишет Bloomberg.

Все сделки не разглашаются во избежание репутационных рисков.

По информации издания, российская компания ежемесячно продает бриллиантов более чем на 250 миллионов долларов, что всего на 20-30% меньше, чем довоенные объемы продаж. Кроме того, рф продолжает контролировать треть рынка необработанных бриллиантов.

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