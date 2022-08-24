Bloomberg: россия нашла способ продавать бриллианты за границу
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. россия нашла способ обойти "бриллиантовые" санкции, ежемесячно москва получает сотни миллионов долларов по продаже драгоценных камней. Для обхода западных ограничений рф использует банки Индии. Об этом сообщает Bloomberg, передает УНН.
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"Паника, охватившая в этом году мир бриллиантов, начинает утихать, а российский добывающий гигант "Алроса" непублично возобновил экспорт до почти довоенного уровня", — говорится в сообщении.
Детали
"Алроса" на 33% принадлежит федеральному правительству рф, а еще 25% акций в руках местных властей.
"Алроса" продает бриллианты покупателям в Индии и Европе преимущественно в обмен на рупии", - пишет Bloomberg.
Все сделки не разглашаются во избежание репутационных рисков.
По информации издания, российская компания ежемесячно продает бриллиантов более чем на 250 миллионов долларов, что всего на 20-30% меньше, чем довоенные объемы продаж. Кроме того, рф продолжает контролировать треть рынка необработанных бриллиантов.
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