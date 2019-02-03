Bloomberg повідомляє про падіння довіри співробітників Google до гендиректора

У поточному році в опитуванні вказувалося декілька питань про Пічаї. Зокрема, на питання, чи надихає співробітників Google бачення гендиректора про можливі досягнення компанії, 78% опитаних відповіли позитивно, що на 10% менше, ніж в попередньому році. На питання про те, чи впевнені співробітники компанії в Пічаї, позитивно відповіли 74% респондентів, що на 18% менше результату в минулому році, додає видання.

Відзначається, що аналогічні погіршення результатів були отримані і з інших питань про рішення та стратегії гендиректора. В опитуванні брали участь 89% співробітників Google. Представник компанії не став коментувати результати опитування, уточнює агентство.

Напруженість у відносинах між компанією Google і її співробітниками виникла в листопаді 2018 року. Тоді тисячі співробітників Google по всьому світу влаштували акції протесту проти випадків сексуального домагання, гендерної нерівності та расизму на робочому місці. За останні два роки через звинувачення в сексуальних домаганнях Google звільнила 48 співробітників, включаючи 13 топ-менеджерів.

Як зазначав УНН, від Google вимагають видалити зображення Макрона в образі Піночета.