Bloomberg сообщает о падении доверия сотрудников Google к гендиректору
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Сотрудники компании Google стали больше сомневаться в лидерстве и видении гендиректора компании Сундара Пичаи. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные ежегодного опроса Googlegeist, проведенного среди сотрудников компании, передает УНН.
В текущем году в опросе указывалось несколько вопросов о Пичаи. В частности, на вопрос, вдохновляет ли сотрудников Google видение гендиректора о возможных достижениях компании, 78% опрошенных ответили положительно, что на 10% меньше, чем в предыдущем году. На вопрос о том, уверены ли сотрудники компании в Пичаи, положительно ответили 74% респондентов, что на 18% меньше результата в прошлом году, добавляет издание.
Отмечается, что аналогичные ухудшения результатов были получены и по другим вопросам о решениях и стратегиях гендиректора. В опросе участвовали 89% сотрудников Google. Представитель компании не стал комментировать результаты опроса, уточняет агентство.
Напряженность в отношениях между компанией Google и ее сотрудниками возникла в ноябре 2018 года. Тогда тысячи сотрудников Google по всему миру устроили акции протеста против случаев сексуального домогательства, гендерного неравенства и расизма на рабочем месте. За последние два года из-за обвинений в сексуальных домогательствах Google уволила 48 сотрудников, включая 13 топ-менеджеров.
Как отмечал УНН, от Google требуют удалить изображение Макрона в образе Пиночета.