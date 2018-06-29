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Bloomberg: Манафорт у 2010 році вказав у декларації, що заборгував Дерипасці 10 млн доларів

Bloomberg: Манафорт у 2010 році вказав у декларації, що заборгував Дерипасці 10 млн доларів

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 червня. УНН. Колишній керівник передвиборного штабу Дональда Трампа Пол Манафорт і його дружина в 2010 році вказали у податковій декларації, що заборгували російському підприємцю Олегу Дерипасці 10 млн доларів США. Про це повідомляє УНН з посиланням на агентство Bloomberg.

Як зазначає агентство, дана інформація наводиться в ордері на обшук, виданому судом у штаті Вірджинія в 2017 році. Журналісти ознайомилися зі цим документом. На основі ордера правоохоронці обшукали осередок для зберігання речей, яким користувався Манафорт. Пізніше було проведено обшук у його будинку в місті Олександрія (штат Вірджинія).

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Раніше Associated Press повідомляло, що Манафорт таємно працював на Дерипаску більше 10 років тому з метою просування інтересів керівництва РФ. У відповідь Дерипаска подав на Associated Press в суд Вашингтона за наклеп.

Манафорт увійшов до складу виборчого штабу Трампа в березні 2016 року, очолив його в червні, але вже 19 серпня був звільнений після того, як Київ звинуватив його в незаконному отриманні великих грошових сум з 2007 по 2012 рік. Йому інкримінується “змову проти США”, відмивання грошей і здійснення низки інших правопорушень. Згідно з обвинувальним висновком, він “діяв як агент зарубіжних представників в інтересах уряду України, Партії регіонів і Януковича”. Своєї провини колишній помічник Трампа не визнає.

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Він також виступає в якості відповідача за окремим судового розгляду в місті Олександрія. Там він звинувачується у фінансових махінаціях. Початок процесу призначено на 25 липня.

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