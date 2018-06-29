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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 136611 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 142875 просмотра

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7 марта, 19:45 • 180558 просмотра

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Манафорт в 2010 году указал в декларации, что задолжал Дерипаске 10 млн долларов - Bloomberg

Манафорт в 2010 году указал в декларации, что задолжал Дерипаске 10 млн долларов - Bloomberg

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 июня. УНН. Российский бизнесмен Олег Дерипаска выдал кредит в 10 млн долларов одной из компаний экс-главы предвыборного штаба Трампа - Пола Манафорта и его супруги. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство Bloomberg.

Как отмечает агентство, данная информация приводится в ордере на обыск, выданном судом в штате Вирджиния в 2017 году. Журналисты ознакомились с этим документом. На основе ордера стражи порядка обыскали центр для хранения вещей, которым пользовался Манафорт. Позже был проведен обыск в его доме в городе Александрия (штат Вирджиния).

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Ранее Associated Press сообщало, что Манафорт тайно работал на Дерипаску более 10 лет назад с целью продвижения интересов руководства РФ. В ответ Дерипаска подал на Associated Press в суд Вашингтона за клевету.

Манафорт вошел в состав избирательного штаба Трампа в марте 2016 года, возглавил его в июне, но уже 19 августа был освобожден после того, как Киев обвинил его в незаконном получении крупных денежных сумм с 2007 по 2012 год. Ему инкриминируется “заговор против США”, отмывание денег и осуществление ряда других правонарушений. Согласно обвинительному заключению, он “действовал как агент зарубежных представителей в интересах правительства Украины, Партии регионов и Януковича”. Своей вины бывший помощник Трампа не признает.

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Он также выступает в качестве ответчика по отдельным судебного разбирательства в городе Александрия. Там он обвиняется в финансовых махинациях. Начало процесса назначено на 25 июля.

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