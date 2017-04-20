Bloomberg: Кремль планує відділити Донбас від України
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Президент РФ Володимир Путін посилює контроль над окупованими територіями Сходу України та хоче повністю відокремити Донбас від України шляхом поступової інтеграції з РФ. Про це Bloomberg повідомили близькі до Кремля джерела, передає УНН.
Зазначається, у той час як Кремль продовжує публічно підтримувати угоду (що території ОРДЛО повинні залишатися в складі України — ред.), дотримання якого контролювали в 2015 році Німеччина і Франція...реальна стратегія Путіна в Україні — повністю відокремити два прикордонних регіону, відомі як Донбас, шляхом поступової інтеграції їх в Росію.
Як повідомляє видання, що Росія рухається поступово — використовуючи введену Україною торговельну блокаду, вона намагається захопити ключові економічні зв’язки з окупованими територіями.
За їх словами, в цьому полягає “реальна стратегія” Путіна на Україну. При цьому у Путіна немає ніяких планів “визнання або анексії територій”, заявили джерела виданню.
В той же час, у Кремлі прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, спростував опубліковану американським агентством інформацію, заявивши, що “Кремль не збирається інтегрувати до складу Росії українські території, що знаходяться під контролем сепаратистів”.
Нагадаємо, Росія в “нормандському форматі” закличе Київ до виконання “Мінська”.
Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко під час виступу у Королівському інституті міжнародних відносин заявив, що він як учасник мінського процесу обогорював з президентом РФ Володимиром Путіним нескінченну кількість обіцянок, які сьогодні не виконуються російською стороною.